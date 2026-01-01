В събота, 28 март, точно в 20:30 ч., милиони хора по целия свят ще изгасят символично осветлението си за един час, за да насочат вниманието към спешната нужда от опазване на нашия общ дом – Земята.

Ежегодната международна инициатива „Часът на Земята“ се организира от World Wide Fund for Nature (WWF). През 2026 г. инициативата отбелязва своята 20‑годишнина.

Козлодуй празнува Деня на река Дунав с писмо в бутилка и наблюдение на птици

Тази година кампанията преминава под надслов „Природата има нужда от нас“, а слоганът напомня, че промяната започва от нашите общи усилия и че всеки малък жест има значение за бъдещето на планетата.

Инициативата „Часът на Земята“ започва през 2007 г. в Сидни, Австралия, когато милиони хора изключват осветлението си за един час, за да покажат подкрепа за природата и климата. С течение на годините движението се превръща в най-мащабното глобално екологично събитие, което обединява участници в над 170 държави и територии.

Акцентът на „Часът на Земята“ през 2026 г. е създаване на „Най-големия час за Земята“, с призив към всеки да отдели един час в подкрепа на планетата – не само чрез символичното изключване на светлините, но и чрез конкретни действия за опазване на околната среда.

Местим стрелките на часовника към лятното часово време

Организаторите подчертават, че тази инициатива има за цел да насърчи устойчиви навици през цялата година и да покаже, че всички можем да допринесем за общата кауза – било то със смислени действия за енергийна ефективност, намаляване на отпадъците или грижа за природата.

„Часът на Земята“ е покана към всички – граждани, училища, компании, институции – да покажат, че имат грижа за бъдещето на планетата, като направят символичен, но значим жест в името на природата и следващите поколения.

И тази година България се включва в глобалното послание за планетата

В рамките на инициативата „Часът на Земята“ тази година се организира доброволческа акция за почистване на река Какач в Северния парк в София. Събитието ще се проведе на 28 март (събота) от 09:30 до 13:30 часа.

Целта на акцията е да се почистят бреговете на реката от натрупаните битови отпадъци и с това да се намали натискът върху природата, както и да се демонстрира обществен интерес и грижа за опазването на българските реки.

Над 600 доброволци се включват в пролетното почистване на София на 28 и 29 март

На място ще бъдат осигурени чували и ръкавици за участниците. Организаторите призовават всички желаещи да се включат да се регистрират предварително, за да се улесни организацията на събитието и разпределението на материалите.

За юбилея на „Часа на Земята“ част от светофарите по бул. „Витоша“ – при кръстовищата с ул. „Алабин“, бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Александър Стамболийски“, както и пешеходната светофарна уредба при ул. “Шипка” и бул. “Васил Левски” ще бъдат с променен зелен сигнал, който ще бъде във формата на сърце, допълниха от Столична община.

Вечерта на 28 март, точно между 20:30 и 21:30 ч., фасадните осветления и външните прожектори на редица знакови сгради в столицата ще угаснат. Сред тях са храмовете „Св. Александър Невски“, „Св. София“, „Св. Седмочисленици“, „Св. Георги Чудотворец“, „Св. Николай Чудотворец“ и „Св. Неделя“ , както и сградите на Народния театър, Националната библиотека, Софийския университет и Софийската опера и балет.

Светлините ще угаснат и на Президентството, Министерския съвет, Народното събрание , както и на паметниците на Васил Левски, Цар Освободител и статуята „Света София“.

Организаторите отправят призив към жителите на София да станат част от глобалната инициатива, като изгасят осветлението в дома си в същия час – от 20:30 до 21:30 ч.

В знак на съпричастност, Община Свищов ще изгаси осветлението на административната си сграда и района около нея за един час – от 20:30 до 21:30 ч., в деня на инициативата.

В Троян денят ще бъде отбелязан не само със символично изключване на осветлението на обществени сгради, но и със специален музикален проект – концерт на свещи на перкусионното дуо Аглея Канева и Александър Вичев.

Концертът на свещи ще бъде в градинката на Националното училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ на 28 март от 20:30 часа. При неблагоприятни метеорологични условия концертът ще бъде изместен на закрито.