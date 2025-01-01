Парламентът и министерствата ползват неправомерно общинска площ в София за паркиране, каза в ефира на "Здравей, България" по NOVA общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев. Според него незаконно се слагат бариери в центъра на столицата и институциите имат поне 1000 паркоместа.

"Не може да махнем въпросните бариери, защото започват заплахи срещу Столичната община. Казва ни се: "Искате от Министерството на регионалното развитие, например, помощ за проекти? Ако е така, няма да махате огражденията". Затова всеки един депутат или министър трябва да бъде попитан докога ще завземат общинска територия. На площад "Александър Невски" не паркират само депутати. Има поне 300 места. Там спират сътрудници, приятели, бивши колеги на народните представители, които са се сдобили с пропуски. Депутатите дори си приеха закон в правилника на парламента да узурпират общинска територия, кръщавайки я "зона за охрана", поясни той.

По думите на Бонев Столичната община е имала 120 служебни места на "Александър Невски", които вече са две. "След като още миналия мандат приехме ограничение, СО се превърна в единствената институция, която изпълни своята наредба. Столичният общински съвет също има две места", поясни той.

Относно покачването на тaксите за паркиране в синя и зелена зона, Бонев поясни, че е очаквал дори повече недоволство.

„На фона на това, което се случва като мащабна реформа, бих казал, че хейтът е доста малко. Нито една реформа не е широко приета от всички, защото винаги е свързана с промяна. Хората не обичат промените, когато имат някакъв установен начин на живот. В случая говорим за доста сериозно разширение на зоните. Целта е да се вкара ред в паркирането в града”, твърди той.

„Сериозно се променят условията, особено за паркиране в центъра - това се прави в името на подобрение за живущите там. Първо, обединяват се част от подзоните, за да може, ако живеете в центъра, да паркирате своя автомобил в по-широк периметър. Тоест, да не обикаляте една малка зона и обикновено да не може да намерите паркомясто. Това не е перфектната реформа. Ние самите също не сме особено доволни от някои елементи, но това беше възможният компромис, който може да се постигне след повече от година и половина работа с политическите партии”, допълни общинският съветник.

Една от ключовите промени в системата за паркиране в София от 1 януари е значителното увеличение на цената на служебния абонамент. В момента той струва 650 лева годишно, но по думите на Бонев от „Спаси София“ новата цена ще бъде 800 евро, или около 1600 лева.

► Очаква се освобождаване на 500 паркоместа

Според Бонев повишената цена и новите ограничения ще доведат до освобождаването на около 500 служебно заети паркоместа, основно в най-натоварените части на София.

► Проблемът с липсата на ротация

В момента в някои централни подзони се наблюдава почти 100% липса на ротация на паркоместата, което практически означава, че свободни такива няма през целия ден, поясни Бонев. По думите му "идеята на зоните е да поддържат около 20% свободни места“.

Реформата ще се отрази значително на хората, които идват с автомобил в центъра, но не живеят там. "За приходящите ще бъде по-скъпо и по-трудно да паркират. Това ще освободи места и ще ограничи ненужния трафик", допълни той.

Бонев посочи още, че редица малки търговски обекти са се възползвали от възможността да закупят по два или три служебни абонамента, заемайки значителна част от наличните места в подзоните.

"При новите цени те просто няма да могат да си позволят същия брой служебни абонаменти", подчерта той.