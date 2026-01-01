Множество населени места в общините Сливен, Твърдица и Нова Загора са с прекъснато водоподаване поради поредица от аварии по водопроводната мрежа. Проблемите засягат както квартали в областния град, така и десетки села, което показва мащаба на предизвикателствата пред местната ВиК инфраструктура.

От „Водоснабдяване и канализация“ съобщиха за поредица от аварии, които наложиха спиране на водата в различни части на областта. Тези събития отново поставят на фокус състоянието на ВиК мрежата в региона и зависимостта на хиляди домакинства от нейната надеждност.

Авария на магистрален водопровод засяга осем села. Най-мащабната повреда е на магистрален водопровод на централна помпена станция „Червенаково“. Според информацията от местното ВиК дружество, цитирана от БТА, до отстраняването ѝ без вода ще бъдат селата Стоил войвода, Езеро, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял кладенец и Радецки.

Локални ремонти в Сливен, Твърдица и околните села В същото време екипи работят и по отстраняването на локални аварии. В сливенския квартал „Надежда“ водоснабдяването е нарушено, а в южната част на Твърдица вода няма до приключване на ремонта. Заради авариен ремонт е прекъснато водоподаването и в селата Самуилово и Крушаре за времето между 10:00 и 16:30 часа, съобщават още от „Водоснабдяване и канализация“.

От ВиК уточниха, че се работи и по друга голяма авария, възникнала вчера в квартал „Клуцохор“. Тя е на довеждащия водопровод за Сливен от язовир „Асеновец“, но не е пряко свързана с днешните прекъсвания.