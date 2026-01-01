21-годишен шофьор е засечен да се движи със скорост 200 км/ч при край село Бинкос. Малко по-късно автомобилът е заснет отново на същото място, този път със 189 км/час, съобщиха от полицията.

Нарушението е установено през нощта на път І-6 близо до разклона за село Бинкос с камера за контрол на скоростните режими. Сектор „Пътна полиция” в Сливен извършва денонощен контрол на места с повишена концентрация на пътни произшествия и осъществява наблюдение над системните нарушители.

На 8 март в 20,55 часа е заснет автомобил „БМВ”, който се движи в посока град Казанлък със скорост 200 км.ч. при ограничение 90 км.ч. и в 21,44 часа на същото място автомобилът е засечен в посока Сливен със скорост 189 км.час. Водачът е установен. Той е на 21 години от село Чинтулово.

За нарушението са му съставени и връчени два акта на обща стойност 2100 лева, шофьорската книжка му е отнета и автомобилът е спрян от движение.

Той има три години стаж зад волана, като за този период са му съставени 8 акта и 20 глоби с фиш за различни нарушения на Закона за движение по пътищата. Всички са връчени, 12 от които е заплатил.

По време на контролът, осъществен на 8 март, са заснети още 5 високи скорости. Водачите са санкционирани.

Контролът по пътна безопасност на територията на ОДМВР-Сливен продължава. Извършват се засилени проверки за употреба на алкохол и/или наркотични вещества, спазване на ограничението на скоростта и правоспособност. Освен по главните пътища се засилва контролът в малките населени места и общинската пътна мрежа.