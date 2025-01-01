Задържаха шуменец, стрелял с пистолет, и мъж, проявил агресия и ударил служители на реда, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

На 20 септември е приет сигнал, че от жилище на ул. "Стара планина" в града се чуват изстрели.

Пристигналите на мястото служители на реда са установили, че 45-годишен мъж е нарушил обществения ред, след като през тераса на първия етаж на апартамента си е произвел изстрели с пистолет.

В условия на неотложност е извършено претърсване на жилището му. Намерен е газов пистолет, 10 гилзи, мачете и патрон за пистолет. В апартамента му бил друг 32-годишен шуменец.

Той се държал грубо по време на проверката на двамата полицейски служители и им нанесъл удари. Двамата мъже са задържани и по случаите се водят разследвания.