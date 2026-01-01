За хулиганско поведение и оказана съпротива срещу полицейски органи в Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 23 март 2026 г. около 11:40 часа в Русе в района на бул. „Христо Ботев“ в близост до №3, при извършване на обходна дейност, служители на Общинска полиция са установили мъж на 45 години, който е пресичал неправомерно двете пътни платна, като е преминал и през разделителната предпазна мантинела, създавайки предпоставки за пътнотранспортно произшествие и риск за собствената си безопасност и тази на останалите участници в движението.

При предприемане на полицейска проверка и опит за установяване на самоличността, той отказал да изпълни дадените му разпореждания, демонстрирал е агресивно поведение и е оказал физическа съпротива спрямо служителите на реда, като е осъществил съприкосновение с един от тях. В хода на проверката същият е отправял обидни и нецензурни реплики към полицейските служители, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

Мъжът е бил задържано и отведен в сградата на Първо районно управление – Русе, където срещу него е съставен акт за дребно хулиганство.

Материалите по случая са докладвани на компетентната прокуратура и внесени за разглеждане в съда. В рамките на същия ден е проведено съдебно заседание, в което съдът е признал лицето за виновно и му е наложил глоба в размер на 51 евро.