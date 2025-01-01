По разпореждане на директора на разградската полиция старши комисар Диян Симеонов започват засилени проверки за спазване на обществения ред от непълнолетни лица заради зачестили сигнали за извършвани от деца нарушения в града.

Последният случай е от снощи. На 2 септември е подаден сигнал от граждани, живеещи в района на улица „Паркова“, съобщиха от полицията. Група младежи трошат автомобили, вдигайки шум в късните часове на нощта. При пристигането на униформените тийнейджърите са се разбягали в различни посоки.

17-годишен младеж се е ударил в съоръжение на Газоснабдяване и е наранил крака си. Извикан е екип на "Спешна помощ", който да окаже медицинска грижа на младежа.

Останалите пет момчета са установени - три от тях са на 15 години, едно на 16 години и едно на 17. Увреждане на паркирани автомобили не е констатирано.

Младежите са предадени на родителите им с приемо-предавателни протоколи. Съставени са шест акта по Закона за закрила на детето на родителите заради липсата на контрол над децата им и допускането на непълнолетни лица под 18 години да пребивават навън след 22:00 часа без придружители.

Проверките продължават, като ще обхванат междублокови пространства, детски площадки, градинки и места, където малолетни и непълнолетни се събират.

Целта е да се пресекат извършвани от тях нарушения на обществения ред - увреждания, нощна тишина, хулигански прояви. Припомняме, че според Закона за закрила на детето, санкциите за недобросъвестни родители са в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв.