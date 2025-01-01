/ iStock/Getty Images
По разпореждане на директора на разградската полиция старши комисар Диян Симеонов започват засилени проверки за спазване на обществения ред от непълнолетни лица заради зачестили сигнали за извършвани от деца нарушения в града.

Последният случай е от снощи. На 2 септември е подаден сигнал от граждани, живеещи в района на улица „Паркова“, съобщиха от полицията. Група младежи трошат автомобили, вдигайки шум в късните часове на нощта. При пристигането на униформените тийнейджърите са се разбягали в различни посоки.

17-годишен младеж се е ударил в съоръжение на Газоснабдяване и е наранил крака си. Извикан е екип на "Спешна помощ", който да окаже медицинска грижа на младежа.

Останалите пет момчета са установени - три от тях са на 15 години, едно на 16 години и едно на 17. Увреждане на паркирани автомобили не е констатирано.

Младежите са предадени на родителите им с приемо-предавателни протоколи. Съставени са шест акта по Закона за закрила на детето на родителите заради липсата на контрол над децата им и допускането на непълнолетни лица под 18 години да пребивават навън след 22:00 часа без придружители.

Проверките продължават, като ще обхванат междублокови пространства, детски площадки, градинки и места, където малолетни и непълнолетни се събират.

Целта е да се пресекат извършвани от тях нарушения на обществения ред - увреждания, нощна тишина, хулигански прояви. Припомняме, че според Закона за закрила на детето, санкциите за недобросъвестни родители са в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв.

