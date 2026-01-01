Рекорден брой мотористи от страната се събраха в Пловдив за първото откриване на сезона у нас, организирано от пловдивски мотоклуб.

Рано сутринта те се срещнаха пред клубната къща на домакините, откъдето стартира и шествието на мощните машини през пловдивските булеварди. Колоната от мотори премина през града и се отправи към Бачковския манастир „Успение Богородично“, където ще бъде отслужен водосвет за здраве и безавариен сезон.

БТА

За мотористите свободата на пътя винаги върви заедно с отговорността към останалите участници в движението и с желанието всеки да се прибере безопасно у дома. Това каза Христо Йончев, секретар на Vagabonds MC.

Той призова за толерантност към мотористите на пътя и пожела на всички да съблюдават правилата, да се грижат се за себе си и другите, за да завършат сезона така, както го започват – живи, здрави, и без инциденти на пътя. „Искам да напомня на всички шофьори да поглеждат винаги в огледалата и да не забравят, че не са сами на пътя – има и пешеходци, има и колоездачи, има и мотористи“, посочи Йончев.

По думите му организираното мотодвижение у нас започва именно от града под тепетата, когато през 1991 година местните мотористи организират първото масово откриване на мотосезона, което постепенно се превръща в традиция за рокерите от цялата страна.

Тази година най-старият мотоклуб в България - Vagabonds MC, отбелязва 35 години от създаването си, каза той, добавяйки, че традицията продължава и днес, когато всяка пролет общността се събира в клубната къща, за да отпразнува идеята за свободата на пътя.

Членовете на клуба са наричани и „Скитници с кауза“, тъй като всяка година подкрепят и много благородни каузи, като Фондация „Грижа за живот“ в борбата срещу рака на гърдата, организирани шествия в памет на загиналите на пътя, кръводарителски инициативи, както и в подкрепа на деца в неравностойно положение.