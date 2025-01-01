Екип хирурзи от "УМБАЛ-Пловдив", ръководени от д-р Иван Иванов спасиха мъж с много рядко срещано усукване на дебелото черво, съобщиха от здравното заведение.

49-годишният пациент е постъпил в болницата по спешност през миналата седмица. Той се оплаквал от много силни болки в корема и деформация на същия.

След удар от врата на автобус: Спасиха мъж с тотално прекъсване на панкреаса в ИСУЛ

„Когато дойде мислехме, че е бил наръган с нож, или е получил перфорация на червата", разказа д-р Иванов. Не е имал отклонения в лабораторните показатели.

Рутината на д-р Иванов му подсказва, че пациентът е за спешна оперативна интервенция, тъй като животът му е в голяма опасност.

УМБАЛ-Пловдив

По време на операцията се установява усукано дебело черво на 720 градуса. Операцията продължила 2 часа, като медиците са се справили блестящо в тежката ситуация. Случаите на усукване на червото до 360 градуса са редки, а до 720 градуса са единични, описани в световната практика и литература.

След претърпяната хирургическа интервенция пациентът се възстановява успешно, вече е изписан от болницата и се прибрал в дома си в Пловдив.

Уникална операция: Лекари от „Света Екатерина“ спасиха млада жена със Синдром на лешникотрошачката

Факторите, които довеждат до подобни ситуации са много, а водещи са тежки травми или карциномни процеси, които не са констатирани при оперирания пловдивчанин.

Д-р Иванов е дългогодишен преподавател в УМБАЛ "Св. Георги", а сега работи в „УМБАЛ - Пловдив". Сега оперира в Отделение по хирургия на "УМБАЛ-Пловдив", а сформираният от него екип включва млади и способни медици.