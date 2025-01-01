74-годишен шофьор е задържан за управление на автомобил след употреба на алкохол в Белене, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

В РУ – Белене е образувано бързо производство за управление на автомобил след употреба на алкохол. На 1 декември, в 11:55 часа, на улица „Христо Ботев“ в крайдунавския град е проверен 74-годишен мъж, който се придвижвал с „Опел“.

Тестът за алкохол с техническо средство е отчел над 1,2 промила. Водачът е издаден талон за медицинско изследване, но не е предоставил кръвна проба за химически анализ.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Уведомена е Районната прокуратура в Плевен, а разследването продължава.