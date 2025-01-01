На 1 декември, около 15:30 часа, на улица „23 септември“ в Червен бряг беше проверен лек автомобил „Фиат“. Установено е, че водачът – 29-годишен мъж е управлява автомобила без да притежава шофьорска книжка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Мъжът е отказал да бъде изпробван с техническо средство за употреба на наркотични вещества и аналози. При проверката се е изяснило, че той има предишно влязло в сила наказателно постановление за същото деяние от 1 април 2025 г.

Нарушителят е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест. Сезирана е Районна прокуратура – Плевен и е образувано бързо производство.