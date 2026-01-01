Традиционната техническа проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване стартира от 21 април в Пернишка област.

Първоначално ще бъдат обхванати по-малките населени места, след което тестовете ще продължат поетапно и в градовете.

По време на проверките ще се излъчват националните сигнали за тревога и край на тревогата, съпътствани от гласови съобщения. Целта е да се провери

техническото състояние на системата и да се повиши информираността на населението.

Възможно е тестовете да бъдат съчетани и с проверка на системата BG-Alert, при което гражданите могат да получат тестови съобщения на мобилните си телефони.

Важно е да се знае, че сигналите са тестови и не изискват предприемане на действия за евакуация или укриване.