Традиционната техническа проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване стартира от 21 април в Пернишка област.
Първоначално ще бъдат обхванати по-малките населени места, след което тестовете ще продължат поетапно и в градовете.
По време на проверките ще се излъчват националните сигнали за тревога и край на тревогата, съпътствани от гласови съобщения. Целта е да се провери
техническото състояние на системата и да се повиши информираността на населението.
Възможно е тестовете да бъдат съчетани и с проверка на системата BG-Alert, при което гражданите могат да получат тестови съобщения на мобилните си телефони.
Важно е да се знае, че сигналите са тестови и не изискват предприемане на действия за евакуация или укриване.