От 24 септември, до 30 септември /вторник/, от 7 ч. до 16 ч. ще се извършва косене на тревни площи в участъка от км 0 до 10-и км на АМ „Струма“. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в аварийната и скоростната лента, в двете платна. Трафикът ще преминава в свободната лента, в която не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.