Община Перник променя датите за провеждане на втория парк фест "Пейка", съобщи общинският пресцентър. Това се налага поради предстоящите неблагоприятни метеорологични условия този уикенд (9 и 10 юли), когато се очаква да има буря, дъжд и ниски температури под 20 градуса.



Събитието e насрочено на 23 и 24 юли, отново на Пернишката крепост.



На 24 юли (неделя) от 19:00 ч. ще се състои концерт с участието на 2Bona, FYRE, Papi Hans и Alex & Vladi Official.



На 23 юли (събота) от 20:00 ч. започва събитието за електронна музика UNDER THE STARS 2022 с участието на Balthazar & JackRock, Christian Craken, Boryana, YTRID и BOBE.



Предвидени са и дневни партита с DJ Choizz, игри, забавление, фен срещи, подаръци, чил зона и още много изненади.