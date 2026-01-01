Перничанин е пострадал при пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Инцидентът е станал на 18 април, малко преди 09:00 ч. в село Витановци.

Мъж е с опасност за живота след катастрофа в Пернишко

Лек автомобил „Сеат“, управляван от 76-годишен жител на Перник, при спускане към село Витановци, на десен завой е навлязъл частично в насрещната лента и се е ударил в насрещно движещ се автомобил „Опел“, управляван от 40-годишен мъж. В резултат на сблъсъка по-младият водач е настанен за лечение в пернишката болница с мозъчен кръвоизлив.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни. Взети са и кръвни проби за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство, което се води под надзора на прокуратурата.