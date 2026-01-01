С водосвет, отслужен от Ловчанския митрополит Гавриил в съслужение с духовници, беше открита реновираната сграда на Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч. Лентата прерязаха директорът на институцията старши комисар Дончо Манов и управителят на фирмата изпълнител на строително-монтажните работи Тодор Димитров.

По проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, са обновените сградите на ОД на МВР и на сектор „Пътна полиция – КАТ“ в Ловеч. Общата му стойност е 1 438 000 евро, каза старши комисар Манов. Срокът за изпълнение е до 30 юни т.г. Можем само да благодарим на изпълнителя, че се справи предсрочно, допълни той.

„Немалка част от нас трудно успяха да свикнат да работят в режим, в който до главите им се къртят прозорци. Но всичко, слава Богу, приключи благополучно, успешно. Сградата се получи много красива“, посочи директорът на полицията.

Той каза още, че по проект се санират и сградите на районните управления в Луковит и Тетевен. Стойността му е близо 965 000 евро, срокът за изпълнение е също до края на юни.

БТА

По думите му се подготвя и проект за обновяване на останалите сгради на районните управления в областта, за което старши комисар Дончо Манов отправи молба към Министерството на вътрешните работи за необходимото съфинансиране.

Ръководителят на проекта Веселина Нановска посочи, че с внедряването на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОД на МВР е постигнат клас на енергопотребление „А“, който до този момент е бил „Е“. В сградата на сектор „Пътна полиция – КАТ“ също е постигнат клас „А“ при досегашен „С“. На покривите и на двете сгради са инсталирани фотоволтаични системи, които ще се ползват само за собствени нужди.

Сред официалните гости на откриването на санираната сграда на полицията бяха заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, заместник областният управител на Ловеч Нели Читинова и заместник-кметът на община Ловеч Цветелин Винчев.