Сирене с шафран, с цвекло или със сечуански пипер, от магарешко мляко, в глинен съд или в кратуна – всички тези разновидности ще могат да се видят и дегустират по време на петото издание на Празника на домашните сирена. Той ще събере майстори от цялата страна в тетевенското село Черни Вит на 20 септември (събота), за да покажат как се съхранява традицията в направата на българското сирене, но и как се пренася тя в бъдещето, съобщава кореспондентът на БТА Даниела Балабанова.

Сред основните организатори на събитието е Цветан Димитров, производител на зелено сирене и изследовател на домашните сирена, възникнали стотици години назад във времето.

Димитров разказа, че през целия ден ще има много презентации, демонстрации на направа на традиционни храни и сирене, дегустации на най-старите сирена, майсторски класове, кулинарни работилници. На форума ще бъдат представени домашни сирена от различни региони на България и Балканите, хляб, мед, вино и др. Гостите ще могат да пробват сирена, приготвени по стари рецепти, както и традиционното за Черни Вит зелено сирене.

"Празникът на домашните сирена е много интересен феномен, който ние направихме преди пет години, защото решихме, че традиционните сирена и храни трябва да се представят пред публиката без носталгия. А да се мисли за утрешния ден и как те могат да бъдат пренесени от миналото към бъдещето, да дадат възможност на много от изчезващите продукти да бъдат съхранени", каза Димитров.

По думите му една от целите е тези сирена да бъдат част от туристическите атракции и да генерират печалба за общините, от друга страна, да се запазят традициите и от третата - да бъдат представени по иновативен начин.

Старите рецепти се предават от уста на уста, но майсторите на празника представят и сирена, които са авторски, направени в последните години, с които се гордеят. Ще могат да се видят сирена от магарешко мляко или с изсушено цвекло. Интересни са и тези с шафран или приготвените в различни глинени съдове сирена, които са зрели по различно време – от една до седем години.

Вниманието на празника е не само към сирената, а към това какво послание носят те със себе си

Разнообразието е голямо, но вниманието на празника е не само към сирената, а към това какво послание носят те със себе си, казва Цветан Димитров.

"Едно от тези послания е, че тези български сирена, които ние не познаваме, имат достатъчно количество вещества, които могат да се използват за борба с раковите заболявания. С доц. Ваня Колева от Шуменския университет за втори път ще представим такъв тип изследване на зелено сирене. Има и други, които са също с висока научна стойност и са с много специфични характеристики, които обогатяват вкуса", добави изследователят.

Акцент в празника е и традиционната кухня

Акцент в празника е и традиционната кухня. Специален гост ще бъде един от най-известните готвачи - Филип Ондрушек, който в последните 10 години е готвил в над 30 страни. В Черни Вит ще представи тънкостите на австро-унгарската кухня.

"Ще си говорим с него как е влияла австро-унгарската кухня на Западните Балкани, какво се е променило, кои са били теченията в българската кухня в началото на ХХ век и какво се е случило с всичко това. Храната с история винаги поражда своето място и дава повод да се гордеем с нея", заяви още Димитров.

Той лично е изследвал 46 вида домашни сирена, като във всички тях се откриват пробиотични бактерии. В зависимост от технологията, която изпълняват хората в домашни условия, те позволяват да се развият едни бактерии или да се потиснат други. Тези сирена са с дълъг период на зреене и не са достъпни за широка консумация. "Имаме да извървим доста път като общество, за да могат сирената, които описвам и са на ръба на изчезването, да се появят наново, посочи Димитров.

Нужно е занаятчийските сирена в България да бъдат развити

Димитров добави, че е нужно занаятчийските сирена в България да бъдат развити, защото те гарантират качество. "Занаятчиите правят малко количество, но те задължително са се учили от някого, възприели са технологията и я предават. Така даваме възможност да се продължат традициите ни. За съжаление, в законодателството ги няма сред занаятчийски храни", посочи той.

"Сиренарството е един от тези занаяти, които ние трябва да успеем да възродим и да го поставим, така че да гарантира качество. Защото в момента ние можем да видим навсякъде надписани домашни сирена. Във всеки ресторант могат да ни кажат, че предлагат домашен хляб или лютеница, колко обаче това е така и на какви критерии отговарят. Това са теми, които дискутираме на този празник на сирената", коментира още Цветан Димитров.

Според него трябва да се даде възможност за развитие на традиционните сирена в България, за да не изчезват с годините, защото "изчезването на една храна, води до изчезването на породи животни, на поминък".

"Всяко едно сирене си тежи на мястото и има потенциала да развие общността, от която е произлязло и региона, в който се намира", каза майсторът на зеленото сирене.

Когато един продукт е качествен, той със сигурност е вкусен, добави Димитров.

Зелено сирене от магарешко мляко, със сечуански пипер, с шафран, в стомна, в кратунка или обвито във восък – това са част от сирената, с които той посреща своите гости.

"Това е зелено сирене, в което съм поставил малко количество подправки, като сечуански пипер, с да подчертае нотка на цитрус в сиренето. Това е течно сирене, което се нарича крокмач в Черни Вит или солено мляко. Приготвил съм още едно сирене, което възстановихме преди 4 години - сиренето в стомна. Докато в Северна България самият съд е изпечен малко по-малко, пропуска вода и то става много твърдо, то в Южна България се използват съдове, които са гледжосани, които придават друга степен на течностите вътре и така се получава съвсем различно сирене", обяснява майсторът.

След богатото разнообразие от сирена в дома му се откроява и това с шафран, което в България е описано през 1914 г. - изискано сирене на градската ни кухня, с фини усещания, придава чар и класика.

Разнообразни храни и вкусове очакват посетителите на празника

На празника на домашните сирена посетителите ще оценяват сирената, а най-добрите ще получат награди.

Ще има и майсторски класове за съчетаване на домашните сирена с виното, както и работилници за приготвяне на белмуж от турлашката кухня, на авторски сирена и хляб с квас.

Празникът се организира и със съдействието на Община Тетевен и кметството в село Черни Вит.