Окръжният съд в Кюстендил осъди жена за укриване на данъчни задължения в особено големи размери. Тя получи 2 години затвор, като изпълнението на присъдата е отложено за тригодишен изпитателен срок.

Подсъдимата от Дупница се призна за виновна и делото се гледа по съкратената процедура, след като тя прие всички факти от обвинителния акт.

Според обвинението в периода от юли до октомври 2018 г., като собственик и управител на търговско дружество, тя е подала неистински справки-декларации по ДДС, с които е приспаднала недължим данъчен кредит на обща стойност 131 506,60 лв.

При друг случай през първото тримесечие на 2019 г. жената не подала годишна данъчна декларация и финансов отчет за 2018 г., с което е избегнала плащането на корпоративен данък в размер на 65 753,30 лв.

Общата стойност на укритите данъци възлиза на близо 197 000 лв.

Присъдата е постановена от съдебен състав с председател съдия Николай Николов и в присъствието на двама съдебни заседатели.

Решението на Окръжния съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд - София в 15-дневен срок.