Трайни несъответствия през последните години са установени в качеството на водата на каптаж "Царичина", с. Големо село, община Бобов дол, който водоснабдява самостоятелно с питейна вода жителите на село Баланово, община Дупница. Това каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов в отговор на въпрос на депутата от "ДПС-Ново начало" Николай Златарски относно качеството на водата за питейно-битови цели в област Кюстендил.

Резултатите от анализите на питейната вода в село Баланово показват завишени стойности на сулфати, обща твърдост, калций, електропроводимост, като през 2024 г. несъответствие се установява и по параметър желязо, посочи министърът. Той отбеляза, че Регионалната здравна инспекция (РЗИ) е предупредила населението и е препоръчала на семействата с бебета и малки деца до три години при приготвянето на храната им да ползват бутилирана вода, отговаряща на нормативните изисквания.

Данните за проведения от РЗИ-Кюстендил контролен мониторинг на водата за питейно-битови нужди в населените места в област Кюстендил в периода 2023-2025 г. показват, че най-често установените нарушения на изискванията са несъответствия по микробиологични показатели ешерихия коли и групата коли, и по физикохимичните – PH, мътност, цвят и вкус, съобщи Силви Кирилов. За констатираните несъответствия на водоснабдителните дружества през 2023 г. са издадени 47 предписания, през 2024 г. – 53, а до 30 септември 2025 г. – 54 предписания, добави той.

Основните мерки, предприемани от ВиК операторите, за отстраняване на установените отклонения по микробиологични показатели в качеството на питейната вода са механично почистване на водовземните съоръжения и на водопроводната мрежа и осигуряване на непрекъснато и ефективно обеззаразяване на водата, съобщи здравният министър. Той посочи, че резултатите от извършения радиологичен контрол на питейната вода в област Кюстендил показват, че параметърът индикативна доза за поглъщане на радионуклиди с питейната вода съответства на нормативните изисквания.

Николай Златарски обясни, че този въпрос към здравния министър се е наложил, тъй като имало много спекулации за качеството на водата в област Кюстендил. Радвам се, че успяхме да сложим някакво успокоение в хората, че това, което им се предлага, съответства на нормите, посочи той. Трябва да работим за подобряване на водоснабдителната мрежа и на качеството на водата, допълни Златарски. Той коментира, че проблемът в Баланово е от много отдавна, но трасето на нов водопровод до там е дълго и скъпо, затова трябва да се търси алтернативен вариант.

Министър Силви Кирилов отбеляза, че водата е един изключително ценен ресурс, който тепърва ще оценяваме и по качество, и по количество, и трябва да се отнасяме с него много отговорно. По думите му проблемът е многофакторен и само с общи усилия ще постигнат добър резултат.