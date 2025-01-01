Мощна буря премина през Кюстендил. Стихията удари града със силен вятър, който изкорени десетки дървета и нанесе огромни щети. "За щастие няма пострадали хора", заяви пред NOVA кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.

Той обясни, че бурният вятър се разразил буквално за секунди.

"Поривите изкорениха дърво, което падна върху покрива на къща. Имаме и 7-8 автомобила, върху които има паднали дървета", допълни градоначалникът.

Атанасов изказа благодарност към всички доброволци, отзовали се на призива му за помощ в събота вечер.

"Дърводобивни предприятия и други фирми изпратиха техника и успяхме в рамките на няколко часа да освободим блокираните от паднали дървета пътни артерии в района. Искам да изкажа огромната си благодарност към всички, които се притекоха на помощ", заяви кметът на Кюстендил.