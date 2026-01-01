Окръжна прокуратура - Кюстендил внесе в съда обвинителен акт срещу 49-годишен мъж по дело за причиняване на смърт поради немарливост.

Обвиняемият е правоспособен ловец, член на ловна дружина и собственик на ловна пушка „Browning”. На 28 декември 2024 г. 17 ловци се отправили към местността Спанчевица. След тях бил и 49-годишният мъж. След приключване на лова около обяд ловците се изтеглили от пусията и се придвижили към сборния пункт.

Обвиняемият преметнал пушката си на рамо, като я държал за ремъка. Оръжието се закачило в областта на спусъка за кобура на колана му и произвело изстрел. Куршумът проникнал в шията на вървящия след него мъж.

Медицинският екип, пристигнал на местопроизшествието, констатирал смъртта му.

Според експертизата на вещото лице, извършена по в рамките на разследването, освен че се е придвижвал със заредено оръжие, обвиняемият не е спазил и изискването то да бъде насочено с цевта нагоре или надолу.

Делото ще продължи в съда.