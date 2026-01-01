Представяме ви любопитни факти за крепост “Хисарлъка” - перлата на Кюстендил.

Тя е била акрополът на античния град Пауталия и средновековния Велбъжд, преживявайки възхода и падението на Римската империя, Византия и Първото и Второто българско царство.

Има формата на неправилен многоъгълник с площ от около 2,12 хектара.

Крепостта е включвала 14 кули с различни форми - кръгли, триъгълни и правоъгълни, две порти и пет тесни прохода за пешеходци.

Изградена е в стил opus mixtum - смесена зидария от камък и тухлени пояси, споени с хоросан.

Дебелината на стените варира от 1,60 до 3,00 м, а оригиналната им височина се предполага, че е достигала 10 м.

Археолозите смятат, че около и под крепостта има още постройки и тунели, които не са напълно разкопани.

Районът е бил стратегически център близо до древния град Пауталия, затова се предполага, че крепостта е била част от по-голяма отбранителна система.