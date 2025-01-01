Сръбски шофьор вилня, агресира и повали полицай в Хасковско, съобщиха от полицията.

На 9 декември в близост до изхода за село Капитан Андреево, униформени са патрулирали във връзка със създалата се опашка и увеличен график към ГКПП "Капитан Андреево" на тежкотоварни автомобили заради блокадата на гръцките фермери.

Органите на реда са уведомили сръбски водач на товарен автомобил, опитващ се да изпревари останалите чакащи товарни коли, че трябва да се нареди на опашката за преминаване.

Идеята не допаднала на 42-годишния сърбин и той е проявил агресия. Той е съборил на земята младши инспектор. Последвало е незабавното му задържане.

В района на опашката от товарни автомобили на АМ "Марица" - в посокаТурция и на локалните платна преди ГКПП "Капитан Андреево" патрулират 6 полицейски екипи - на км.107 и км.89.

На пътен възел "Капитан Петко войвода" път I-88 с АМ "Марица"; пътен възел за Свиленград с път II-55; в Свиленград посока да село Капитан Андреево и екип на магистрална полиция, обхождащ опашката.