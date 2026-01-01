72-годишен мъж пострада при катастрофа на булевард „Никола Радев“ в Хасково. Инцидентът е станал в района на бившия Четвърти стопански двор.

Мъжът е управлявал лек автомобил в посока центъра на областния град. По първоначална информация по време на движение му е прилошало, изгубил е контрол над управлението на автомобила и се е ударил в товарния отсек на камион, паркиран на платното.

След произшествието мъжът е откаран в хасковската болница, без опасност за живота. При удара по колата му са нанесени сериозни материални щети.

На място имаше екип на „Пътна полиция“ за изясняване на случая. Униформените са тествали водача за алкохол, но промили не са отчетени. Дойдоха и пожарникари за оказване на съдействие.

Движението на коли в района беше временно затруднено.