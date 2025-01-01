Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли, съобщиха от ОД на МВР.

Те са се обадили на 9 декември, че е поставено взривно устройство зад парното помещение на управлението.

Районът е отцепен и са извършени от проверки и действия по установяване ползвателя на телефона.

Изяснено е, че собственик на телефона е 16-годишно момче, а негов съученик е подал неверния сигнал.

Случая е докладван на прокурор и е образувана преписка. Материалите по нея ще бъдат докладвани на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

На непълнолетните са съставени актове по Закона за националната система за спешни повиквания.