Честит празник на най-младия град - Димитровград.

Официалното начало на града е на 2 септември 1947 година.

БТА

Тогава агломерацията на трите села Раковски, Марийно и Черноконево се слива в ново населено място с

Постановление №3 на тогавашния Министерски съвет. Така той става първият социалистически град у нас.

Огрян в слънце Димитровград – най-младият град в България (СНИМКИ)

Основите му се поставят от 50 000 бригадири, които идват от 963 градове и села на България в периода 1948-1950 г. Много от тях стават жители на новия град.

Гергана Николова, DarikNews.bg

Гергана Николова, DarikNews.bg

Работят в самостоятелна бригада, наречена “Млада гвардия“ - с девиз "Ние изграждаме града, градът изгражда нас“.

Туристически информационен център-Димитровград

Кметът Иво Димов отправи поздравителен адрес към гражданите по повод празника.

"Днес с гордост и самочувствие всички ние отбелязваме рожденния ден на нашия град.

Всички ние, които сме свързали живота си с Димитровград ,които носим в сърцето си любовта към Димитровград и вярата в силата на мечтата. Същата тази мечта, която преди 78 години доведе хиляди млади хора от цялата страна тук", написа той в профила си във Фейсбук.

Гергана Николова, DarikNews.bg

Туристически информационен център-Димитровград