16-годишно момиче е в тежко състояние и с опасност за живота след снощната тежка катастрофа на автомагистрала "Марица", при която загинаха трима души. Детеро е транспортирано за лечение в болница в Пловдив.

Общо шестима души бяха настанени в лечебни заведения, сред които три деца.

Трима загинали и шестима ранени при тежка катастрофа на магистрала „Марица“

Инцидентът стана малко след 20:00 часа снощи край село Поляново, в участъка между Хасково и Харманли, в посока Турция. Катастрофирали са два автомобила с германска регистрация, които са се движили един след друг. В тях са пътували общо девет души - по предварителни данни турски граждани, живеещи в Западна Европа, които пътували към Турция за лятната си ваканция.

След сблъсъка двата автомобила са излезли от пътя, преобърнали са се и са били отнесени на около 20 метра от мантинелата. Трима души, сред които и дете, загинаха при удара.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините за тежката катастрофа се изясняват.