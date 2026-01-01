Спипаха двама шофьори с фалшиви книжки само за час в Габрово, съобщиха от полицията.

На 11 февруари на кръстовището на ул. „Орловска“ и ул. „Великотърновско шосе“ е спрян за проверка автомобил, управляван от 56-годишен мъж.

Спипаха 19-годишен шофьор без книжка, карал кола със замъглени номера и стъкла

Когато униформените поискали документите му за самоличност и правоуправление, водачът е представил свидетелство за управление на МПС - хърватски образец, чиито защитни елементи видимо се различавали от оригинален документ.

При извършената последваща справка е установено, че представеното свидетелство е издадено на името на друго лице - хърватски гражданин.

На ул. „Неофит Рилски“ пък униформени са спрели за проверка кола, управлявана от 43-годишен мъж. Водачът е представил свидетелство за управление на МПС, издадено от Германия.

При извършената проверка е установено, че документ с посочения номер не съществува. По двата случая се водят разследвания.