Шофьор на лек автомобил е катастрофирал след гонка с полицията в курортното село Кранево, съобщи pronewsdobrich.bg.

Инцидентът е станал около 01:00 ч. на 20 януари на улица „Черно море“. Автопатрул на полицейското управление в Албена забелязал превозно средство, извършващо рискова маневра. Униформените подали сигнал за спиране със звукова и светлинна сигнализация, но водачът не се подчинил.

Шофьор блъсна патрулка и полицай след опит да избяга от проверка

В резултат на високата скорост шофьорът изгубил контрол над управлението, а автомобилът излязъл извън пътното платно и се забил в телена ограда.

Установено е, че водачът е 43-годишен мъж от град Добрич, известен на органите на МВР. Той е отказал да бъде изпробван с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества, както и да даде кръвна проба за лабораторно изследване.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По случая се води разследване.