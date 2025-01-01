Жилищен блок в Добрич пропада, заради постоянни наводнения от отпадни води, алармират обитателите му. Почти всяка седмица водят преговори с водното дружество да почиства шахтите им, но невинаги успешни, предаде NOVA .

Хората подозират, че проблемът се дължи на пропукване в канализационната мрежа, откъдето водата се просмуква в основите на блока и ги подкопава. Жалбите до институциите са безчет, но без ответ.

Блок 18 в добричкия квартал „Дружба” 2 лесно може да бъде открит по миризмата.

Васил Димитров споделя, че мазите са пълни. "Сигурно има 50 см вода и всичкото влиза вкъщи. Миналата година по същото време в нас и в съседката отсреща сифоните избиха", спомня си той.

240-те домакинства са станали „абонати” на каналопочистващата техника на ВиК. Но дружеството невинаги се отзовава на повикванията."От ВиК си затварят телефоните, не отговарят на обажданията, ние се тревожим, чудим се какво да правим. Това е години наред вече, особено последната", разказва Латинка Цветанова.

Случайно или не, посещението на екипа ни съвпада с това на екип от ВиК. Оттам казват, че причината за проблема е, че жителите "хвърлят мокри кърпички".

Никой обаче не е обследвал причините за системните наводнения.

Васил Димитров уточни, последният път казали, че може би от корените на дървото е изместена тръба.

Пускани са жалби, а обещанията проблемът да бъде решен дългосрочно остават неизпълнени.

Стълбището на единия от входовете на блока вече е пропаднало и хората са си направили ново. Това обаче е само върхът на айсберга.

"Отклонението на блока се наблюдава може би от над 5 години. Преди двете части си бяха слепени, а сега то си личи - над половин метър е отклонението в горната част. Панелите, връзките им пукат, постоянно се чува вкъщи", разкрива Росен Георгиев.

Галя Пейчева пък посочва, че тапетите ѝ се разминават в ъгъла. Обитателите на блока са внесли подписка в Община Добрич и многократно са искали срещи с кметския екип. И до днес обаче не са били приети под различни предлози.

От общината заявиха, че официален сигнал за този адрес не е получаван, но предстои да бъде направена проверка.