Трима души са пострадали при катастрофа край Приморско, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът е станал около 13:00 часа на пътя Бургас - Приморско, при отбивката за плаж Перла.

За извършването на оглед отсечката е била затворена за кратко. На място са били изпратени две линейки, уточниха от полицията.

Един загинал и четирима пострадали при челна катастрофа край Бургас

При произшествието е станал челен сблъсък между два автомобила. Единият е управляван от жена, на която ѝ е прилошало. Тя е навлязла в лентата за насрещно движение.