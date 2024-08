Лени Кравиц идва в Бургас това лято

Лени Кравиц: Бях женен за най-красивата жена на планетата, а не ѝ обръщах внимание

Лени Кравицкойто бе част от турнето му Blue Electric Light Tour.Световноизвестният изпълнител. Пространството на Морска гара в Бургас, където обичайно се провеждат големите концерти през последните години, рядко е било толкова препълнено, колкото бе в нощта за концерта на американската звезда.Тълпи прииждаха към района още сKратък дъжд свари неподготвена част от публиката около час преди излизането на Лени Кравиц на сцената, като междувременно с изцяло ретро музикален плейлист за настроението се грижеше DJ Toni.Концертът започнас един отВ следващите малко над два часа Лени Кравиц направи своеобразна обиколка през някои от най-важните песни от миналото си, но без да пропусне да акцентира и върху най-новия си, 12-и поред, студиен албум Blue Electric LIght, дал името и на настоящото турне.След Minister of Rock'n'Roll се вмъкна един от последните му тракове TK421, последван от I'm a Believer.Всички вие красиви хора, които ни приехте в красивата си страна. Тук съм от два дни и не срещнах досега нищо друго освен красиви вибрации.Всички се погрижиха да сеОбещавам ви, тъй като ще сме на път през следващите пет години, това да е редовна спирка в графика ни", заяви от сцената изпълнителят, след което поднесе на почитателите си IПо време на концерта Лени Кравиц. В първия случай това беше малко момиче на видима възраст около 10 години. Той покани на сцената и свояслед като прочете на глас саморъчно направен плакат с надпис: "Музикантът извика авторката да поправят този пропуск и да си направяткоето видимо я развълнува силно.каза още Лени Кравиц, представяйки музикантите със себе си на сцената. Част от тях, сред които китаристът Крейг Рос, участват и в записите на албума му. Всички те повдигаха допълнително настроението на публиката със соловите си партии в някои от песните.Музикантът обяви своеобразно завръщане към началото нав която изпъкнаха импровизациите на тенор саксофониста Харолд Тод.С песента Low от предпоследния му албум от 2018 г. Кравиц направичийто официален видеоклип бе представенПоследва отново връщане назад към 2014 г. с The Chamber, след което Лени Кравиц стигна и до 1991 г., когато излиза вторият му студиен албум Mama Said. От него прозвучаха още песнитеПубликата припява заедно с него при изпълнението наa около 23:00 часа и след Fly Away музикантите напуснаха сцената иНе след дълго групата се върна и изпълни като бис Human от новия албум. Преди да завърши концерта, Лени Кравиц благодари за топлия прием на публиката си призова с парчето Let Love Rule всички заедно да направят онова, за което е дошъл:Веднага след Бургас, турнето на Лени КравицНа 11 август е в Австрия, като освен в Европа обявените до края на годината концерти обхващат още Северна и Южна Америка.