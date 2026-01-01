Сезонното дървено заведение, разположено на плажа до популярна дискотека в Слънчев бряг, което снощи избухна в пламъци, е изгоряло до основи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

На 5 февруари около 16.15 ч. в Районното управление в Несебър е получено съобщение за горящо дървено заведение, разположено на плажа до дискотека „Лазур“.

Заведение избухна в пламъци на плажа в „Слънчев бряг“ (ВИДЕО)

Установено е, че заведението с обща площ около 50 кв.м. е сезонно и през зимния период не работи. Негов наемател е 40-годишен мъж от Добрич.

Огънят е потушен от екипи на пожарната в Несебър, но от инцидента заведението е изгоряло изцяло.

По случая е образувано досъдебно производство.