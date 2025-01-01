Директорът на Териториалната дирекция на НАП в Бургас Кирил Пологов е открит мъртъв с огнестрелна рана в района на поморийското село Бата, предаде БНР.

Няма данни за упражнено насилие, а до него е намерен личен законно притежаван пистолет. Той е страдал от тежко злокачествено заболяване, а няколко часа преди инцидента е напуснал онкологичния център в Бургас.

Кирил Пологов е дългогодишен служител на националната агенция в морския град, а от 2024 година е избран за директор на институцията.

Полицията в Бургас разследва различни версии за смъртта му.