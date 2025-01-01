33-годишен мъж от Благоевград е привлечен като обвиняем за нападението над жена посред бял в Благоевград на 7 ноември.

Обвинението е за това, че около 10:54 часа на същата дата пред питейно заведение на площад „Георги Измирлиев - Македончето“ в Благоевград той е нанесъл множество удари с остър предмет в областта на шията, гръдния кош, лявата сърдечна област и лявата ръка на 37-годишна жена от града.

Жестокост посред бял ден: Жена е с множество рани след нападение в центъра на Благоевград

Същият е задържан с постановление на Окръжната прокуратура в Благоевград за срок до 72 часа.

Жената постъпи в болница с опасност за живота. Тя бе оперирана по спешност и стабилизирана.