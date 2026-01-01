С адреналин, шум от бързеи и пролетна енергия, река Струма отново е притегателен център за любителите на силните усещания. На 27 март сезонът на рафтинга официално бе открит.

Символичният му старт бе даден в района на Симитли. Реката оживя от лодки, а участници и ентусиасти се спуснаха по пълноводното течение, необезпокоени от упорития дъжд.

Тази година посетителите могат да се възползват безплатно от въжения парк в рамките на рафтинг центъра.

Локацията край Симитли е известна със своите живописни гледки и динамично течение.