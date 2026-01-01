17-годишен тийнейджър пострада леко при катастрофа между лек автомобил „Фолксваген Поло“ и мотоциклет “Хонда“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Около 13:20 часа на 26 март 2026 г. на ул. „Пирин“ в Сандански е станала катастрофа, при която лек автомобил „Фолксваген Поло“, управляван от 85-годишен мъж от града, е отнел предимството и е блъснал мотоциклет “Хонда“, управляван от 17-годишен водач от село Поленица.

С охлузна рана на ръката е пострадал мотоциклетистът, който след извършен медицински преглед е освободен за домашно лечение.

На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.