Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт в Софийския градски съд срещу кмета на община Петрич, обвинен в измама, свързана с реконструкцията на сграда и превръщането ѝ в музей на културното наследство по проект, финансиран от ЕС.

Ако бъде признат за виновен, Димитър Бръчков е застрашен от лишаване от свобода за срок от две до осем години.

Предмет на делото е проект за популяризиране на споделеното културно наследство между България и Гърция като част от инициативата "Културен дипол в трансграничната зона", съфинансиран с близо 650 хиляди евро от Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция–България.

Според условията на споразумението за финансиране, средствата е трябвало да бъдат използвани за рехабилитация на бившето военно поделение в Петрич и превръщането му в музей, посветен на историята на града и региона, като част от по-широка трансгранична инициатива за популяризиране на общото културно наследство на България и Гърция.

Според събраните доказателства обаче, кметът е укрил факта, че оригиналните военни казарми са били разрушени преди началото на строителните работи. Въпреки че отпуснатите от ЕС средства по проекта е можело да се използват единствено за рехабилитация, сградата всъщност е била изградена наново.

С укриването на тази информация кметът е нарушил условията за допустимост за финансиране от ЕС по програмата.