Пешеходка е блъсната от автомобил при маневра на заден ход в Девин, съобщиха от полицията в Смолян.

Инцидентът е станал снощи на улица „Хан Аспарух“.

Колата е била управлявана от 26-годишно момче. При движение на заден ход той блъснал 52-годишната пешеходка от София.

В резултат на удара жената е получила фрактура на ръка и контузия на гръдния кош, без опасност е за живота. Настанена е за лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.