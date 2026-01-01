Инцидент с камион, превозващ сгъстен природен газ (метан), е станал на 30 юни около 13:50 часа на пътя между село Търън и град Смолян, съобщиха от ОДМВР – Смолян.

По първоначална информация причината за инцидента е неизправност на вентил на една от бутилките за газ, вследствие на което е възникнало изтичане на метан.

На място незабавно е изпратен екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян, който е обезопасил района около мястото на изтичането на газа.

По случая се извършват необходимите действия.