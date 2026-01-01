Жителите на ул. „Занога“ във Велинград отпразнуваха втория рождения ден на дупка на пътя. Само преди дни огромна дупка в Благоевград се сдоби с торта, балони и празнична украса, след като граждани решиха да отбележат „шестия ѝ месец“ подобаващо.

С почерпка и балони: Отпразнуваха рожден ден на огромна дупка в Благоевград (СНИМКА)

За "празника" велинградчани са украсили с балони в жълто, синьо и червено, обезопасили са дупката и са добавили балон с цифрата 2, защото дупката "празнува" своя втори рожден ден.

"Днес с гордост отбелязваме поредната година от твоето достойно съществуване. Ти не си просто дупка – ти си ориентир, водоем, изпитание за окачване и живо доказателство за постоянството на общината. Благодарим ти, че вече години наред обединяваш жителите на ул. „Занога“ – едни бутат, други заобикалят, трети снимат, а всички псуват в пълен синхрон. Благодарим и на Общината, че с неизменна последователност ни показва как се поддържа традиция: нищо да не се прави, но с постоянство", пишат организаторите на "празника".

Разбира се, дупката получи и пожелания от жителите на улицата:

"Малко улици могат да се похвалят с такава дълголетна инфраструктурна забележителност. Нека пазим дупката, защото ремонтите идват и си отиват, но тя остава. Пожелаваме ѝ още много години здраве, повече дъждовна вода и поне още няколко счупени амортисьора – в името на стабилността и приемствеността".