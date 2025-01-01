Млад мъж е починал при пътен инцидент на улица в пазарджишкото село Сбор, съобщиха от полицията.

Сигнал за случилото се е бил получен около 04.45 ч. в РУ-Пазарджик. На мястото незабавно били изпратени дежурни екипи на полицейското управление, сектор „Пътна полиция“ и линейка на „Спешна помощ“.

Пристигайки органите на реда установили, че движейки се от центъра към изхода на населеното място 20-годишен мъж от същото село загубил управление над колата си. Колата напуснала платното за движение и се блъснала в стоманобетонен стълб от електропреносната мрежа.

Водачът е починал на място. Извършен е оглед от дежурна група на районното управление в областния град, тялото е транспортирано за аутопсия в съдебна медицина при МБАЛ-Пазарджик.

По случая се води разследване под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.