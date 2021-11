„Умните“ часовници се радват на завишен интерес през последните около две години. Тези устройства имаха труден старт на пазара, като доста време бяха възприемани само като фитнес аксесоар. Актуалното поколение смарт часовници обаче разполага с много повече възможности и спечели интереса на потребителите.Това е една от основните цели и на технологичния лидер Samsung, който заедно с Google разработи изцяло новата платформа Wear OS Powered by Samsung. Тя е интегрирана в най-новата серия часовници на Samsung –, която беше анонсирана по-рано тази година. Специален фокус на съвместния проект са приложенията за ежедневието.От септември т.г. приложението за мобилни разплащания Google Pay е налично в България за Android смартфони и съвместими смарт часовници. Първите от тях са Galaxy Watch4 и Watch4 Classic. Когато инсталират приложението на телефон, сдвоен с някой от новите часовници на Samsung, хората могат да плащат безконтактно директно от китката си на ПОС терминали.Потребителят може да въведе банковите си карти, както и карти за лоялност от различни търговци в Google Pay, и да ги използва безконтактно през смартфона или часовника си. Приложението предоставя възможност за плащане както на онлайн поръчки, така и за покупки в реални магазини и ресторанти чрез плащане на ПОС терминал с докосване на телефона или часовника. Но преди това ви съветваме да се консултирате с вашата банка дали тя поддържа услуга на Google Pay. Платформата е с висока защита, като използва инфраструктурата на Google за предпазване на данните и скрива реалните финансови детайли на потребителите от търговците. Не се изпращат данни за банковите карти, а се предава криптирана информация за виртуална карта, докато реалната информация остава скрита.

Samsung

Безконтактното плащане от Galaxy Watch4 също е улеснено. Потребителят просто трябва да докосне терминала с часовника си и плащането ще се извърши. Има и опция за даване на допълнително потвърждение от телефона, при надхвърляне на лимита, който е въведен за безконтактни плащания. Така сигурността е на по-високо ниво и потребителят е защитен от опити за неоторизирани преводи на големи суми.Резултат от партньорството между Google и Samsung е и изцяло новата операционна система на серията Galaxy Watch4. WearOS Powered by Samsung използва интерфейса One UI с множество възможности за персонализация и поддръжка на популярни приложения – не само за фитнес, но и за ежедневието, включително YouTube Music, споменатото вече Google Pay и др. Добавена е и платформата Samsung Knox за допълнителна защита на данните в часовника.Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic разполагат и с по-мощен хардуер, който включва 20% по-бърз процесор, произведен по 5nm технология. Има по-голяма RAM памет от предходните модели, както и 16GB памет за файлове и приложения.Част от хардуера е и новият “3 в 1”сензор BioActive. Той е по-малък, но и по-прецизен, като може да измерва сърдечния ритъм, електрическата активност на сърцето и да прави биоелектрически импедансов анализ. Иначе казано – предлага доста по-голяма точност на измерванията през целия ден (и нощ).Резултатът от комбинацията между мощен хардуер и софтуер е умни часовници, които съпровождат потребителя през деня и са му полезни не само докато тренира, а в през целия ден. Оптимизираните приложения включват и по-добра свързаност между устройствата в екосистемата на Galaxy. Wear OS Powered by Samsung предлага подобрени версии на още приложения на Google, включително YouTube Music за слушане на музика без телефона. Google Maps също имат удобна версия за Galaxy Watch4 устройствата и ще напътства потребителя директно от китката. Има дори и поддръжка на гласов асистент за още по-голяма свобода при взаимодействието с устройството.

Samsung

Всичко споменато досега са функции, които потребителите очакваха много време да станат част от умните часовници. Сега те са факт, но това не означава, че са пренебрегнати и технологиите за здраве, които дълго време бяха първата и основна асоциация с тези устройства.Galaxy Watch4 серията например надгражда и фитнес възможностите си, не само с новия сензор, но и с подобрени опции за измерване на телесен състав, индекс на метаболизма, мускулатура и др. Часовниците могат да измерват нивото на кислород в кръвта, кръвното налягане, както и да проследяват качеството на съня, включително и да засичат хъркането.Устройството поддържа проследяване и анализиране на повече от 90 различни тренировки и упражнения. Това дава по-прецизна информация, която да помогне на потребителя да подобри представянето си и да следи прогреса си в детайли, за да знае какво да промени в търсенето на още по-добри резултати.Еволюцията на умните часовници вече дава своите резултати. Модерните устройства като предложенията в серията Galaxy Watch4 успяват да се възползват максимално от възможностите на технологиите в момента и да покажат на потребителите, че са способни да им помагат в ежедневието и да са техни практични помощници.Сега Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic са достъпни на половин цена. Samsung имадо 28.11-2021 г., която предлага специални отстъпки за избрани смартфони от серията Galaxy, а с тях може да се купи и устройство от серията Watch4 на половин цена.