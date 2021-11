Изобразителното изкуство може да се похвали с прекрасни шедьоври, но за да може човек да му се наслади подобаващо, дълго време това означаваше, че трябва да посети галерия или музей. Благодарение на модерните технологии обаче, вече човек може да се наслади на най-красивите картини директно от комфорта на своя дом.Рисуването е една от „най-аналоговите“ дейности на изкуството, но това не означава, че не може да бъде съчетана с дигиталните технологии. Най-важното, за да се наслади човек на една картина, е детайлът. С дигитализирането има риск, че не всеки щрих, светлосянка и детайл в картината ще изглеждат така, както са нарисувани от художника. Всички тези малки детайли зависят изцяло от технологията на екрана, на който ще бъде визуализиран съответният шедьовър.

Samsung

От Samsung предлагат телевизор, който пресъздава цветовете точно такива, каквито са създадени от твореца. Това е осъществимо с помощта на 4K QLED телевизор като The Frame 2021 . Неговата QLED матрица използва Quantum Dot технология за 100% обем на цветовете и с възможност за пресъздаване на милиард нюанси. Телевизорът има двойна LED подсветка за реалистична картина и по-добър контраст с автентични черни тонове.Едни от най-лесните начини да разкрасим интериорно пространство е с картина. The Frame разполага с Art Mode функция, която го превръща в своеобразна галерия. Чрез този режим телевизорът може да изобразява картини и фотографии, когато не изпълнява дейността на „нормален“ телевизор. Потребителят може да избере свои картини или снимки, както и да се сдобие с любимите си произведения на изкуството в приложението Art Store.

Samsung

Достъпът до него е чрез абонамент, като осигурява над 1400 картини на световни художници – от любимите класики до нови и модерни интерпретации. The Frame 2021 разполага с 16GB вградена памет, която е достатъчна за 1200 изображения, включително и за добавяне на любими лични снимки чрез USB или свързване със смартфон.Art Mode съчетава оптимизации за оформление на изображенията, като се възползва и от технологии, за да подобрява качеството на картината и да намалява разхода на енергия.Функцията разполага и със сензор, който настройва яркостта и цветовете според силата на светлината в помещението, като ги регулира автоматично с цел да запази естествените цветове на картината и да намали разхода на енергия. На разположение е и сензор за движение, който изключва дисплея, когато няма никой в помещението. Отново от екосъобразна гледна точка. Друго нововъведение в тази насока е соларното дистанционно за The Frame 2021, което се зарежда посредством светлината. Така се редуцира използването на батерии, които оказват голяма вреда. Дистанционното има, разбира се, USB порт, с който също може да бъде заредено.

Samsung

The Frame 2021 разполага и с още един уникален щрих – сменяеми рамки за екрана. Ако търсим ефект като на истинска картина, то рамките са задължителен избор. Хубавото е, че те се прикрепят с магнити, които могат да бъдат сменяни по всяко време, за да сe персонализира пространството спрямо конректни вкусове и предпочитания.Рамките подчертават новия 46% по-тънък и елегантен корпус, който пък позволява The Frame 2021 да бъде окачен плътно на стената като истинска автентична картина. Освен по този начин, телевизорът може да бъде позициониран и на стойка на ТВ шкаф или на статив като произведенията в картиннити галерии. Включените в комплекта One Connect Box и One Invisible Connection кабел осигуряват лесно свързване на допълнителните устройства без да има купища кабели, които да висят от The Frame и да развалят елегантния му вид.Колкото и красиви да са картините, човек няма как да гледа само тях. От време на време ще иска да погледа телевизия, да играе игри или пък да поработи. The Frame 2021 разполага с множество смарт технологии, които спомагат за реализирането на тези цели. Например функцията SpaceFit Sound, чрез която телевизорът може да анализира помещението и да оптимизира настройките на звука по възможно най-добрия начин за зрителите.

Samsung

Функцията Multi View пък помага за свързване с външна камера или съвместим смартфон, за да показва едновременно клип (например фитнес тренировка) и потока от камерата. Tap View пък позволява лесно прехвърляне на съдържание от телефона до телевизора. Mobile Mirroring позволява пренасяне на образа от смартфона директно на екрана на телевизора само с едно докосване, има и възможност за свързване на Bluetooth мишка и клавиатура с телевизора и използването на приложението PC on TV за по-лесна и удобна работа.Така The Frame 2021 е готов да внесе изобразителното изкуство по стилен начин в дома, както и да създаде нови почитатели на художествените творби и да се впише елегантно във всеки дом. Разполага и с всички нужни технологии от висок клас, за да бъде максимално актуален и способен да се справя с дигиталните задачи, които може да му възложи неговият собственик.