Смартфоните са прекрасни устройства, но смисълът им е да са персонални, т.е. да се използват от един човек. А в наши дни те са и основната технология за мнозина, като се използва за работа, комуникация и забавления. Много забавления.Мултимедията, като гледане на видео и снимки, е сред най-честите моменти, които споделяме с близките. Това обаче не е много удобно от екрана на смартфона, но пък понякога е единственото решение особено когато сме на къмпинг или на спонтанно парти навън. Или може би вече не е? Samsung използва опита си при проекторите, за да „смали“ технологиите за тях и да даде началото на още една продуктова категория – преносимите проектори.Първият такъв модел се казва, който е разработен така, че да бъде максимално практичен и удобен в най-различни ситуации. Именно това е общото сред модерните потребители – те са винаги в движение и използват технологии и мултимедийно съдържание навсякъде. Поради тази причина очакват устройствата, които използват, да отговарят на тази необходимост. И така сме ви подготвили пет причини, които моментално ще породят желание у вас да се сдобиете с малък портативен проект, с който да бъдете винаги в комплект.

Партитата с приятели могат да са навсякъде – у дома, в двора, на покрив, в парка, на хижа, вила и т.н.. И макар най-важното за едно хубаво парти да са хората, добрата атмосфера също е от значение. The Freestyle може да помогне, осигурявайки качествена мултимедийна среда. С него практически всяка повърхност може да се превърне в екран с диагонал от 30 до 100 инча. Има и функция за автоматична настройка на изображението според цвета на стената – така интериорният дизайн няма да е фактор за качественото забавление, защото винаги може да бъде подобрен с The Freestyle.Проекторът разполага и с функцията Ambient Mode. Чрез нея може да изобразява различни светлинни ефекти, снимки, сцени и т.н. Така атмосферата ще бъде съвсем автентична за всяка ситуация.

Дори когато пътува, човек има нужда от малко мултимедийни забавления. The Freestyle е доста компактен, събира се в едната ръка и има удобна стойка със 180-градусов ъгъл на въртене. Така потребителят може да разположи екрана навсякъде, дори и на тавана.Всички основни характеристики и функции на The Freestyle са направени така, че устройството да бъде максимално лесно за използване. То може автоматично да коригира изкривяването в изображенията и винаги екранът ще е с прави ъгли. Също така автоматично настройва фокуса на картината в рамките на няколко секунди. Проекторът позволява на потребителя допълнително да мащабира и премести екрана без да променя позицията на устройството. Това е още един лесен начин да се разположи екрана точно където пожелаеш.

Малките размери и тегло на The Freestyle го правят подходящ и за излети. Проекторът няма собствена батерия, но може да се захранва от външна такава. В ролята на екран може да влезе дори покривът на палатката. И тъй като сред природата рядко има перфектно равна повърхност, The Freestyle има функция за автоматично нивелиране на изображението.Проекторът има и вграден 360-градусов високоговорител, който осигурява и качествено озвучение навсякъде. А с функцията Tap View съдържанието от дисплея на телефона ще се дублира на екрана на The Freestyle.

Не е случайно, че киносалоните са с огромни екрани. Така емоцията от филмите е още по-силна и запомняща се. Това вече е възможно и у дома чрез The Freestyle. Понякога просто искаме да се отпуснем с любимия човек на приглушена светлина и да прекараме почивния ден в гледане на любими филми и сериали от Netflix например.С The Freestyle можем да си направим 100-инчов екран навсякъде, а чрез функцията Mobile Mirroring можем лесно да стриймваме съдържание от телефона си чрез приложението SmartThings или AirPlay 2. Също така може да се направи и връзка със Samsung телевизор и да се гледа съдържание от него.

И макар The Freestyle да е създаден най-вече за забавления, с него можем да бъде по-ефективни и в работата си. Компактният проектор може да е ценен придружител по време на работни пътувания и да бъде използван за презентации. Множеството автоматични функции правят настройката бърза и лесна, което ще спомогне за доброто впечатление сред зрителите.Проекторът разполага и с множество удобни възможности за връзка с други устройства, включително HDMI, WiFi 5, Bluetooth 5.2. Така лесно и бързо ще се свърже с допълнителни устройства и системата на конферентната зала.Изображенията на екрана на The Freestyle са с Full HD резолюция, като се обработват от Crystal Engine и са с Pur Color технология за оптимизиране на цветовете. Поддържа се и HDR10, така че не само филмите и клиповете ще изглеждат добре, когато се забавляваме, но и самите презентации ще са ясни и красиви.И такае готов за ежедневието на мобилния потребител. Подобно устройство ще е идеален аксесоар за най-различни ситуации и ще е от полза както за забавление, така и за работа.„Искаме да представим потребителско изживяване, което отговаря на разнообразните желания и нужди на потребителите навсякъде, по всяко време, като излезем от ограниченията на пространството“, казва Сюнгйонг Ян Йонг, един от създателите на The Freestyle. Изглежда, че мисията е изпълнена успешно.