Най-малко 73-ма души изгубиха живота си в пожар в сграда в центъра на южноафриканския град Йоханесбург, предаде ДПА.



Най-малко 52-ма души са пострадали, написа в "Екс" (бившия Туитър) Роберт Мулаудзи, говорител на местната служба за извънредни ситуации. Той заяви, че операцията по спасяване и възстановяване продължава и десетки граждани са били евакуирани.





The death toll from the fire in Marshalltown, Johannesburg, continues to increase. That number now stands at 56. #eNCA #DStv403 #SouthAfricanMorning #QuestionThinkAct pic.twitter.com/OR7E0pSKcs

JUST IN: At least 20 people die in a 5-storey building fire in the Johannesburg CBD at Corner of Delvers, Alberts Streets. Johannesburg Emergency Services confirmed. The authorities are on scene investigating the cause of the blaze. pic.twitter.com/2YiTPu2hK6