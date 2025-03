Жена е починала, след като ван се е врязал в група пешеходци в централната част на Лондон, предаде Би Би Си.

Двама други пешеходци са пострадали, съобщиха от полицията. Те са били откарани в болница, като единият е с потенциално животозастрашаващи наранявания, а другият е с леки травми.

