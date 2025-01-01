Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер е регистрирано днес в 10:23 ч. местно (и българско) време в сеизмичния район Вранча в Румъния, сочат данни на Националния институт по геодинамика, цитирани от Аджерпрес.
Епицентърът на земетресението е бил в окръг Вранча на дълбочина 90,1 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на труса.
🔔#Earthquake (#cutremur) M4.2 occurred 29 km W of #Panciu (#Romania) 3 min ago (local time 10:23:27). More info at:— EMSC (@LastQuake) October 22, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/6rqExfwGNp
🖥https://t.co/DK8QeQ3HMS pic.twitter.com/VtvaqWUkXM
През октомври в Румъния са регистрирани 22 земетресения с магнитуд от 2 до 4,2 по скалата на Рихтер.
Un #cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs, miercuri, la ora locală 10:23, în zona seismică #Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). (1/2) pic.twitter.com/uD2u4C2jFr
Un #cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs, miercuri, la ora locală 10:23, în zona seismică #Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). (1/2) pic.twitter.com/uD2u4C2jFr— Radio Romania International (@RRInternational) October 22, 2025
Най-силните земетресения в Румъния тази година, и двете с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер, бяха регистрирани на 13 февруари в окръг Бузъу и на 11 май в окръг Вранча.