Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер е регистрирано днес в 10:23 ч. местно (и българско) време в сеизмичния район Вранча в Румъния, сочат данни на Националния институт по геодинамика, цитирани от Аджерпрес.

Епицентърът на земетресението е бил в окръг Вранча на дълбочина 90,1 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на труса.

