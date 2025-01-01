Коледно-Новогодишните празници във Враца - над 50 събития и много настроение. Градът ще бъде още по-празничен тази година с нова коледна украса, светлинни акценти и специални празнични зони около Коледния базар и ледената пързалка, съобщиха от Общината.

Програмата стартира на 29 ноември от 17:30 часа с откриването на Коледния базар и ледената пързалка на пл. „Христо Ботев“, с което започва серия от събития за деца, младежи и възрастни.

Сред основните моменти в програмата е Никулденският празник на 6 декември, който ще включва курбан, благотворителен базар на шарани, забавни игри и хоротека с ПТС „Хемус“.

На 9 декември пристига Дядо Коледа и ще се запалят светлините на коледната елха, след което ще се проведе концерт на Дара. Празникът на врачанските вина, ракии и мезета е насрочен за 13 декември, с концерт на Светлин Миланов, а вечерта ще продължи с Рок фестивал „Рок до края на света“ и sax party с Кристина Димитрова.

Красива коледна картичка: Атмосферата във Враца е приказна (СНИМКИ)

На 17 декември ще се проведе коледарско шествие с участието на стотици деца от Враца, а на 18 декември ще бъде концертът на Елеонора Стоянова. Празникът на хляба на 20 декември ще се превърне в традиционно събитие за града, а вечерта ще се проведе JAZZ NIGHT с греяно вино на площада.

На 21 декември група „Молец“ ще излезе на голямата сцена на пл. „Христо Ботев“, следвана на 22 декември от концерт на Дара Екимова и на 23 декември от концерт на Торино и Пашата.

На 25 декември ще бъде отбелязано Рождество Христово с концерт на дует „Пирин“, а на 26 декември се отбелязва Денят на бащата. На 29 декември предстои концерт на Янко Янков-Яни, а програмата завършва на 31 декември с празничния концерт за Нова година с духов оркестър „Огоста“ и Юри Крумов.

За най-малките са предвидени ежедневни коледни работилнички, театрално представление на ДКТ-Враца, коледен куиз с награди, маскоти, флашмоб и игри на леда, както и лов на съкровища.

След празничните дни програмата продължава със Сурвакарския празник и Васильовден на 1 януари, отбелязването на 178 години от рождението на Христо Ботев на 6 януари и честване на Йордановден.

Всички събития ще бъдат обособени на специална страница в социалните мрежи, посветена на Коледния базар и празничната програма на Враца, а подробности предстоят съвсем скоро.