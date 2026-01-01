Земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в 14:16 ч. местно време (13:16 ч. българско време) в района на град Кемах, окръг Ерзинджан (Североизточна Турция), предаде Анадолската агенция, позовавайки се на информация от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 4,52 километра, като за момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети вследствие на земетресението.